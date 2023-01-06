Еще одна ЗРК Patriot и мощная бронетехника: Зеленский объявил о новой военной помощи Украине

Германия, которая предоставила системы ПВО IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard, вносит ключевой вклад в перехват ракет РФ, сказал Владимир Зеленский.

Украина получит еще одну батарею ЗРК Patriot - Зеленский / Коллаж Офис президента, Википедия

Украине предоставят еще одну батарею зенитного ракетного комплекса Patriot и мощную бронетехнику для защиты от военной агрессии России. Детали и сроки поставок будут известны после того, как состоятся разговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем видеообращении он рассказал о том, что Украина получит еще одну батарею ЗРК Patriot и мощную бронетехнику для защиты от военной агрессии Москвы.

"Отдельно хочу сегодня поблагодарить президента Байдена и канцлера Шольца – за решение усилить нашу оборону, очень весомое решение. Будем иметь еще одну батарею Петриот и мощную бронетехнику – это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут после моего разговора с господином канцлером", - отметил Зеленский.

Кроме того, в своем Twitter-аккаунте он также добавил, что ФРГ, которая передала системы ПВО IRIS-T и зенитные танки Gepard, оказала решающую помощь в перехвате ракет агрессора РФ.

"Спасибо за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot. С учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина развернет зенитные ракетные комплексы Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче украинскому государству этих систем уже началась.

5 января состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны выразили готовность оказывать Украине поддержку столько, сколько нужно. Вашингтон отправит Киеву боевые машины пехоты M2 Bradley, а Германия БМП Marder. При этом Берлин также передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

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