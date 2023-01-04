ЗРК Patriot развернут в Украине в максимально сжатые сроки: Кулеба сделал важное заявление

Уже началась подготовка к передаче Украине этих систем, которые помогут эффективнее защищать от атак со стороны РФ.

Patriot начнут защищать Украину в максимально сжатые сроки, сообщил Кулеба/ Википедия, УНИАН

В Украине развернут американские зенитные ракетные системы Patriot в максимально сжатые сроки, уже происходит подготовка к передаче этих ЗРК нашему государству.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в среду, 4 января. Он напомнил, что о поставках нашей стране зенитных ракетных комплексов Patriot лидеры Украины и США договорились в конце 2022 года.

"Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", – рассказал Кулеба.

Передача ЗРК Patriot Украине

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд долларов. Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

Во время пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

При этом российский диктатор Владимир Путин пригрозил "пощелкать" Patriot, которые США предоставят Украине. Он считает Patriot "устаревшими системами".

Также Кулеба рассказал о переговорах с западными партнерами по поводу поставки в Украину новых комплексов ПВО. По его словам, продолжаются переговоры о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS, IRIS-T и Crotale.

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