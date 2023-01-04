Войска РФ перегруппировываются в Запорожской области и опасаются удара ВСУ по Мелитополю – Арестович

Войска российских оккупантов пополняют свои резервы мобилизованными солдатами, рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Оккупанты России проводят перегруппировку от Мелитополя до Токмака - чиновник / Коллаж УНИАН, открытые источники, 93 ОМБр

Войска страны-агрессора России от Мелитополя до Токмака Запорожской области проводят перегруппировку. Они перебрасывают технику и личный состав. Захватчики пополняют свои силы, поскольку опасаются удара армии Украины по Мелитополю. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин LIVE он рассказал о том, что российская армия продолжает перегруппировку на Запорожском направлении – она пополняет свои войска.

По словам советника ОП, перегруппировка проводится от Мелитополя до Токмака. Российские захватчики перебрасывают туда свою технику и военных. Среди них зафиксированы несколько танков и батальон.

Как полагает чиновник, худшим сценарием оккупанты видят для себя удар ВСУ по Мелитополю. Именно поэтому они пытаются пополнить силы.

"Начали приезжать подразделения, которые были выведены на восстановление и пополнялись мобилизованными солдатами. Это такие подразделения, часть которых – уцелевшие кадровые военные, но большинство – это мобилизованные", - подчеркнул Алексей Арестович.

Наступление ВСУ на Мелитополь

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist сказал, что для выхода на административные границы с оккупированным Крымом украинским войскам следует преодолеть расстояние в 84 километра до Мелитополя.

По его словам, силам обороны Украины этого будет достаточно, чтобы получить полный огневой контроль над так называемым "сухопутным коридором в Крым" и ведения огня по Перекопскому перешейку дальнобойной артиллерией.

В The New York Times писали, что Мелитополь является "воротами в Крым". Как полагают журналисты, если ВСУ освободят город и установят контроль над важным транспортным узлом, им удастся вернуть не только Запорожскую область, но и левобережье Херсонской области. Войска России, таким образом, можно будет отбросить в захваченный Крым.

В Оперативном командовании Юг отмечали, что российские захватчики в Мелитополе реализуют сценарий, который похож на действия оккупантов при отступлении из Херсона. Они оборудуют линии обороны в глубине территорий на левом берегу Днепра, чтобы как-то отчитаться перед руководством в Москве.

Смотрите видео ТСН - станет ли Мелитополь следующей точкой наступления ВСУ

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