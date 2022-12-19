Войска РФ готовятся к уходу из Мелитополя: в ОК Юг заявили, что враг действует по сценарию Херсона

Оккупанты России пытаются обустроить линию обороны в глубине территории на левом берегу Днепра, чтобы показать Москве видимость "результатов".

Войска России готовятся к "жесту доброй воли" в Мелитополе / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Вооруженные силы Украины заметили реализацию захватчиками РФ сценария в Мелитополе, который похож на действия оккупантов, когда они отступали из Херсона. Они оборудуют линию обороны в глубине территории на левом берегу Днепра, чтобы хоть как-то отчитаться перед Москвой. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире 24 канала она рассказала о том, что российская армия в Мелитополе действует по сценарию, который оккупанты реализовывали на правобережье Херсонской области.

"В принципе все по тому же сценарию, как было и на правом берегу. Наверное, он им очень понравился", - отметила Гуменюк.

Представитель ОК Юг напомнила, как россияне сначала укреплялись вокруг Херсона, потом оставляли ряд населенных пунктов, готовились к уличным боям, после чего начали грабить территории перед тем, как их покинуть.

"Они сначала скапливались вокруг Херсона, строили (укрепления), потом сообщали, что они оставляют некоторые населенные пункты, потом готовились к уличным боям, потом рассказывали, что все еще не потеряно, потом выносили из банков и других учреждений то, что считали ценным", - сказала спикер Сил обороны юга.

По ее словам, в украинских войсках понимают, чем это может завершиться.

"В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли, так что пусть работают по тому же сценарию, мы, по крайней мере знаем, чем это все завершится", - добавила Наталья Гуменюк и подчеркнула, что сейчас враг пытается выстроить оборонную линию на левом берегу Днепра, чтобы создать видимость деятельности для своего руководства.

Наступление ВСУ на Мелитополь

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что для выхода на админграницы с Крымом ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 километров до Мелитополя. По его словам, этого будет достаточно, чтобы получить полный огневой контроль над сухопутным коридором в Крым и ведения огня по Перекопскому перешейку дальнобойной артиллерией.

В Forbes писали, что войска Украины могут перейти в следующее наступление уже в Запорожской области. Атака может быть неминуемой, несмотря на зиму. Потенциальная цель операции – освобождение большей части оккупированного юга и оттеснение российских захватчиков к узкому участку суши, который соединяет материк с захваченным Крымом.

В New York Times отметили, что Мелитополь – "ворота в Крым". По мнению журналистов, в случае освобождения городе Украине удастся установить контроль над ключевым транспортным узлом и вернуть себе не только Запорожскую область, но и левобережье Херсонщины. Войска РФ, таким образом, можно отбросить обратно в Крым.

Смотрите видео ТСН - войска РФ превратили Мелитополь в военную базу

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