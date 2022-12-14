Мелитополь может стать следующим фронтом наступления ВСУ - New York Times

Мелитополь является ключевым транспортным узлом, пишут американские журналисты.

ВСУ могут начать освобождение Мелитополя / Коллаж 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Мелитополь Запорожской области может стать следующим фронтом наступления Вооруженных сил Украины.

"Мелитополь известен как ворота в Крым - из-за его расположения на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, связывающей Россию с этим полуостровом и другой территорией, которую она занимает на юге Украины", — пишет New York Times.

Журналисты отмечают, что Мелитополь является ключевым транспортным узлом, и восстановление контроля над ним может помочь Украине вернуть себе не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской. Отбросив российские войска "обратно в Крым".

Также подчеркивается, что освобождение Мелитополя - "сложная задача". Во-первых, ближайшие украинские позиции находятся от города в 65 километрах. Во-вторых, россияне наращивают военное присутствие в этом регионе.

По словам мэра Ивана Федорова, заключенных заставляют рыть окопы вокруг Мелитополя - россияне город готовят к обороне.

Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.

О новой "бавовне" в Мелитополе рассказал мэр города Иван Федоров.

По его данным, около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

"Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой. Ждем подробностей кто оказался 200-м", - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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