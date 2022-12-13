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Армия Украины может пойти в новое наступление, которое будет в Запорожской области – Forbes

13 декабря 2022, 07:44
Для освобождения Мелитополя и левобережья Херсонщины ВСУ придется продвинуться на 200 миль и разгромить более десятка бригад и полков РФ, считают журналисты.
ВСУ, войска РФ
Зима не должна помешать новому контрнаступлению ВСУ - СМИ / Коллаж Минобороны РФ, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Силы обороны Украины могут перейти в новое наступление, которое пройдет в Запорожской области. Атака может быть неизбежной, даже несмотря на зиму. Возможная цель операции – освобождение большей части захваченного юга и оттеснение оккупационных войск РФ к узкому участку суши, который соединяет материк с Крымом.

В издании Forbes вышел материал, в котором говорится о том, что ВСУ способны перейти в четвертый этап наступления. На этот раз – в Запорожской области. Агрессор Россия уже могла начать маневры, чтобы попытаться остановить контрнаступление украинских войск.

Как отмечают журналисты, 9 декабря войска Украины и оккупанты РФ обменялись артиллерийскими выстрелами в районе Гуляйполе и Полог Запорожской области, в 65 милях к северо-востоку от захваченного россиянами Мелитополя.

Они также приводят слова террориста Гиркина, который ранее написал, что "российской разведкой было обнаружено передвижение крупных механизированных сил Вооруженных сил Украины вблизи фронта".

В публикации указано, что если слова Гиркина отвечают действительности, наступление украинской армии может быть неизбежным, и зима этому не помешает. Вероятно, ВСУ поставят перед собой цель освобождение большей части оккупированного юга и оттеснения российских оккупантов к узкому участку суши, которые соединяет материковую Украину с Крымом.

"Если это правда, то это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление украинской армии может быть неизбежным, несмотря на наступление зимы. Это широко ожидаемое наступление - запорожский левый крюк - будет иметь целью освободить большую часть юга Украины и оттеснить войска РФ до узкого участка суши, соединяющего материковую Украину с Крымским полуостровом, который российские войска захватили в 2014 году", - полагают журналисты.

Впрочем, в статье сказано, что ни ВСУ, ни оккупанты России на данный момент нет достаточных для проведения операций сил на земле в Запорожской области.

"Для наступления на Мелитополь может понадобиться больше, чем пара тяжелых бригад. В предыдущих контрнаступлениях Украины – вокруг Киева в марте, а затем вокруг Харькова и Херсона шесть месяцев спустя – в каждом из них участвовали по меньшей мере полдюжины тяжелых бригад", - написали в Forbes.

Как подчеркнули в материале, для освобождения Мелитополя Запорожской области и освобождения левобережья Херсонщины ВСУ нужно будет продвинуться на 200 миль и разгромить десяток или более бригад и полков оккупантов РФ.

Война России против Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее заявил, что директор страны-агрессора РФ Путин проиграл в войне с Украиной по всем направлениям. Однако предстоит еще много боев. По мнению Милли, зимой и у ВСУ, и у оккупантов России появятся возможности для проведения наступательных операций.

В издании The Washington Post вышла статья, в которой говорится о том, что Путин может пойти на сценарий применения ядерного оружия в случае попытки ВСУ освободить Крым. По мнению журналистов, на оккупации полуострова базируется все "наследие" Путина, которое рухнет в случае возврата территории Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что война России против Украины должна завершиться победой Киева. По его словам, Путин намерен уничтожить украинское государство – договориться с главой Кремля невозможно.

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Другие новости:

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