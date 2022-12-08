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Путин проиграл по всем направлениям, зимой будет возможность для наступления – генерал Милли

8 декабря 2022, 15:32
Война России против Украины длится уже почти 10 месяцев, украинская армия отстояла Киева и смогла выстоять в боях на востоке, отметил генерал Марк Милли.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ и войска РФ зимой могут проводить наступательные операции - генерал США Марк Милли / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин на войне против Украины проиграл по всем направлениям. Украинские войска отстояли Киев, успешно провели наступление в Харьковской области и освободили Херсон. Зимой у ВСУ появится потенциальная возможность наступать. Предстоит еще много боев. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, высокопоставленный американский военачальник отметил, что развязанная агрессором РФ война против Украины длится уже почти 10 месяцев. За это время Путин не смог достичь поставленных оккупационных задач по всем направлениям. Украинская армия отстояла Киев и выстояла в боях с оккупантами на востоке страны.

Также Милли напомнил об успехах сил обороны Украины в ходе наступления на Харьковщине и освобождении Херсона.

"Но Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, впереди еще много боевых действий", - предупредил генерал.

Кроме того, он полагает, что ситуация на фронте сегодня стабилизируется. В зимний период боевые действия "немного" замедлятся по причине морозов. Появится потенциальная возможность для наступления.

"Могут быть действия с обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и местности. Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", - подчеркнул Марк Милли.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина не верит никаким заявлениям агрессора России о якобы готовности Москвы к переговорам относительно завершения войны.

По его словам, Киев и в дальнейшем будет освобождать свои территории военным путем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. Чиновник объяснил, что если наступление армии замедлится, Запад может устать от войны. В таком случае Москва может воспользоваться ситуацией для продвижения "диалога" на своих условиях.

В Пентагоне заявляли, что зимой боевая инициатива будет на стороне армии Украины. ВСУ не собираются давать российским оккупантам передышки. Украинские военные продолжат подрывать логистику войск РФ.

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