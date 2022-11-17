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Зимой ВСУ будут бить войска РФ на поле боя, Украина не даст России передышки – Пентагон

17 ноября 2022, 07:41

Армия Украины гораздо лучше обеспечена, чем войска России – украинцы продолжать давить на оккупантов и подрывать пути снабжения их сил, сказал Ллойд Остин.

ВСУ, Остин
Зимой инициатива на поле боя по-прежнему будет за ВСУ - Остин / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Reuters

Зимой инициатива на поле боя по-прежнему будет на стороне Украины. Армия получила необходимое снаряжение для ведения боевых действий в условиях холодов. Украинцы продолжат оказывать давление на войска России и подрывать их логистику. В Киеве понимают, что оперативная пауза на фронте крайне выгодна захватчикам и не пойдут на такую ошибку. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В ходе брифинга по итогам седьмого заседания группы помощи Украине в формате Раммштайн, которое состоялось 16 ноября, он рассказал о том, что зимой ситуация на фронтах будет развиваться в пользу украинских войск.

"Я думаю, что зимние боевые действия будут способствовать украинцам", – считает Остин.

По его словам, страны-партнеры передали ВСУ "огромное количество" зимнего снаряжения – Канада и другие государства были "очень и очень щедрыми".

Страна-оккупант Россия, в свою очередь, столкнется со сложностями в вопросе обеспечения снаряжением своих войск в Украине для ведения эффективных боев в зимних условиях.

Глава Пентагона отметил, что положение войск РФ усугубляет их участие в войне на чужой территории и повреждение их логистики украинскими войсками.

"С другой стороны, российская армия воюет в зарубежной стране. Украинцы сделали проблемными их пути снабжения. Это будет сложно для них – доставлять войскам снаряжение, необходимое для эффективного ведения боевых действий", - объяснил Остин.

Как полагает глава Минобороны США, армия Украины продолжит владеть преимуществом на поле боя. Оккупанты вряд ли будут так же готовы, как ВСУ.

"Они будут подготовлены к этой зиме. И я не думаю, что россияне будут настолько же готовы", - добавил министр.

Кроме того, он прогнозирует, что ВСУ продолжат давить на логистику врага и не дадут войскам РФ передышки, на которую так рассчитывает Москва.

"Украинцы знают, что дать им (россиянам) возможность отдохнуть, переоборудоваться и перевооружиться – это ошибка. Это операционная ошибка. Я не верю, что они совершат такую ошибку", - подчеркнул Ллойд Остин.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне заявили, что освобождение Украиной Херсона – большое достижение. Но, судя по всему, оккупанты РФ не намерены уходить с других украинских земель. Ожидаются тяжелые боевые действия.

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