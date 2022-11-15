РФ не хочет уходить с остальных оккупированных территорий, будут тяжелые бои – Пентагон

Деоккупация Херсона и правобережья Херсонщины – большое достижение Украины, но за другие оккупированные территории будут тяжелые бои, говорят в Минобороны США.
Освобождение Херсона – это большое достижение Украины, однако с других оккупированных территорий российские оккупанты, похоже, уходить не собираются. Поэтому в дальнейшем будут происходить тяжелые бои.
Об этом заявил чиновник Пентагона во время брифинга 14 ноября. Он отметил, что российские войска переместились на левобережье Херсонщины и установили там свои оборонительные линии, уступив украинцам правобережье области, включая город Херсон.
Чиновник отметил, что украинские воины сейчас расчищают освобожденные территории от мин и других взрывоопасных предметов, оставленных россиянами. Он добавил, что оккупанты нанесли большой ущерб гражданской инфраструктуре Херсона. В частности, пострадало водоснабжение и другие коммунальные системы.
Однако похоже, что российские захватчики не собираются покидать другие украинские территории, которые сейчас находятся под их оккупацией, говорят в Пентагоне.
"Россияне, похоже, не собираются покидать остальную часть оккупированной Украины, и там, несомненно, еще предстоят тяжелые бои. Но освобождение города Херсона – это значительное достижение и свидетельство стойкости, решительности и настойчивости украинского народа и его вооруженных сил в борьбе за защиту своей страны", – подчеркнул чиновник Минобороны США.
Напомним, после отступления из Херсона и вывода российских войск с правого берега Днепра Министерство обороны РФ усилило пропаганду о якобы "территории России" в Донецкой области. Вероятно, это делается для того, чтобы подчеркнуть, что оккупанты активизируются именно на этом направлении, говорится в отчете аналитиков Американского Института изучения войны (ISW).
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в захваченных войсками России населенных пунктах Алешки и Голая Пристань, которые находятся на левобережье Херсонской области, идут бои. Уничтожена батарея реактивных систем залпового огня Град. Возможно, там действуют партизаны, предполагает Арестович.
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