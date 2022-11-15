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На левобережье Херсонщины в Олешках и Голой Пристани идут бои – Арестович

15 ноября 2022, 08:33

На левом берегу Днепра уже сутки происходят определенные события, возможно, там действуют партизаны, считает советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович, ВСУ
На левом берегу Днепра уничтожена батарея РСЗО Град РФ с охраной - Арестович / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка (иллюстративное фото), УНИАН

В захваченных войсками России населенных пунктах Олешки и Голая Пристань, которые находятся на левобережье Херсонской области, идут бои. Уничтожена батарея реактивных систем залпового огня Град. Возможно, там действуют партизаны. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live вечером, 14 ноября, он рассказал о том, что в Голой Пристани и Олешках, которые находятся на левом берегу Днепра и остаются под оккупацией войск РФ, идут бои.

"Теперь смотрим Херсон и переносимся на Голую Пристань... И Олешки, которые прямо напротив Херсона. Вот злые языки говорят, что там творятся страшные вещи", - отметил Арестович.

По его словам, в данных населенных пунктах слышны звуки выстрелов из автоматов. Уничтожена батарея РСЗО Град с охраной, "закошмарены" отдельные машины и находящиеся там патрули.

Как полагает советник ОП, возможно, против войск РФ там действуют партизаны.

"Там постоянно что-то случается уже сутки. Думаю, там партизаны", - подчеркнул Алексей Арестович.

Армия Украины освободила Херсона

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон, который с марта находился под оккупацией войск РФ. В городе появились государственные флаги Украины. Местные жители с радостью и счастьем встречали бойцов ВСУ.

Президент Владимир Зеленский вечером выступил с обращением, в котором заявил, что первыми в Херсон зашли специальные подразделения ВСУ. Зеленский подтвердил – Украина освобождает Херсон. Он подчеркнул, что армия продолжит свою контрнаступательную операцию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украина не пойдет на сценарий, предусматривающий "заморозку войны" после освобождения Херсона. По его словам, ВСУ будут выполнять поставленные командованием задачи и освобождать оккупированные РФ украинские территории.

Смотрите видео ТСН - жители Херсона рассказали о ситуации в городе

Другие новости:

войска России Херсонская область Алексей Арестович война России и Украины
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