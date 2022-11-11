Зеленский сделал первое заявление о ситуации с освобождением Херсона

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Зеленский выразил свою солидарность с жителями Херсона, который перешел под контроль ВСУ после того, как украинские войска избавили его от оккупации армии России.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, судя по всему, украинских военных. На кадрах заметно, как жители празднуют возвращение города под контроль Украины. Они кричат "ВСУ" на украинском языке.

Глава государства отметил, что так выглядит наш, украинский Херсон.

"Наши. Наш. Херсон", - написал Владимир Зеленский.

Появилось и первое заявление президента.

"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. Наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.

Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое.

И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания кафиров в Херсоне.

Так же было и во всех других городах, уволенных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения.

Украина придет ко всем своим людям", - подчеркнул президент Зеленский

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