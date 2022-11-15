На Запорожье в авто взорвали известного коллаборанта Зубарева

Он еще в 2014 году активно продвигал идею "русской весны", а в этом году способствовал оккупантам в захвате Запорожской области.
В пгт. Акимовка на временно оккупированной части Запорожской области был ликвидирован коллаборант Максим Зубарев. Он погиб после установки в его автомобиль неизвестного взрывного устройства.
Об этом сообщается в публикации на странице самого коллаборанта в социальных сетях. При этом авторы поста сразу обвинили во взрыве "украинских нацистов".
"Сегодня (14 ноября – ред.) в результате террористического акта украинских нацистов в Акимовском районе погиб глава военно-гражданской администрации поселка Акимовка Зубарев Максим Юрьевич", – написали на странице ликвидированного гауляйтера другие коллаборанты.
В местном паблике "Запорожская Сечь" сообщили, что в авто Зубарева взорвалось неустановленное взрывное устройство
"У Кобзона аншлаг. Сегодня вечером в Акимовском районе взорвали автомобиль с коллаборантом максимом зубаревым. Смерть предателя подтвердили его странице", – говорится в сообщении.
Ликвидированный коллаборант до полномасштабной войны был членом местной организации компартии в Мелитополе Запорожской области.
В 2014 году он активно продвигал идею "русской весны" в Мелитополе, в этом ему помогала другая участница антимайдана Екатерина Уманец. Однако тогда он за это не понес никакого наказания. А уже в 2022 году способствовал оккупации части Запорожской области российскими войсками и помогал устраивать репрессии в отношении местных жителей.
В мае 2015 года едва не попал за решетку из-за вымогательства взятки у бывшего мэра Мелитополя Сергея Минько за отзыв проекта решения об отставке Минько, которое подал Зубарев. Тогда суд признал взяточника виновным и приговорил к 3 годам тюрьмы, однако Зубареву удалось выиграть апелляцию.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 11 ноября, в Мелитополе произошел взрыв в доме, где жил коллаборант – так называемый начальник Департамента культуры и спорта Андрей Бойко. Оккупанты подтвердили, что Бойко контужен.
Напомним, 9 ноября погиб скандальный коллаборант Кирилл Стремоусов. Известно, что он попал в смертельное ДТП. Ранее Главред рассказывал, что известно о погибшем коллаборанте Стремоусове.
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