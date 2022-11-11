В Мелитополе прогремел взрыв в доме, в котором жил коллаборант

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 11 ноября / Фото РИА Мелитополь

Утром в пятницу, 11 ноября, в Мелитополе произошел взрыв в доме, где жил коллаборант - так называемый начальник департамента культуры и спорта Андрей Бойко.

"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новостей от сил сопротивления", - сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Как пишет РИА Мелитополь, оккупанты уже подтвердили, что Бойко контужен.

Взрыв произошел в доме, где жил коллаборант Бойко / Фото РИА Мелитополь

Напомним, 3 ноября во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в месте расположения российских оккупационных войск. По предварительным данным, в результате взрыва была разрушена часть захваченного оккупантами завода Рефма. Взрыв был такой силы, что обломки разлетелись на два квартала.

25 октября в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого.

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