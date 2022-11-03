'Бавовна' вместо будильника: в Мелитополе ударили по штабу оккупантов

Рано утром в Мелитополе прогремел взрыв / Коллаж фото УНИАН, из открытых источников

Утром в четверг, 3 ноября, во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в месте расположения российских оккупационных войск.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, сейчас ведется подсчет утилизированных российских захватчиков.

По предварительным данным, в результате взрыва была разрушена часть захваченного оккупантами завода Рефма.

"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", - написал Федоров в Telegram.

Ракетный удар по базе "кадыровцев" на Херсонщине

24 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области. Боевики размещались в здании одного из населенных пунктов региона. Вероятно, речь идет о селе Каиры в Херсонской области.

По данным InformNapalm, украинские военные ликвидировали сразу почти 30 российских оккупантов. Самое интересное то, что "тик-ток" войска Кадырова сами засветили свое место дислокации. Один из оккупантов снял видео в школе, где прятались кадыровцы, и выложил его в Сеть.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров признал ликвидацию группы из 23 боевиков в Херсонской области. Также он подтвердил, что около 60 "кадыровцев" получили ранения.

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