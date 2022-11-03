'Бавовна' вместо будильника: в Мелитополе ударили по штабу оккупантов

В результате взрыва была разрушена часть захваченного оккупантами завода Рефма. Там размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.
Утром в четверг, 3 ноября, во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в месте расположения российских оккупационных войск.
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, сейчас ведется подсчет утилизированных российских захватчиков.
По предварительным данным, в результате взрыва была разрушена часть захваченного оккупантами завода Рефма.
"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", - написал Федоров в Telegram.
Ракетный удар по базе "кадыровцев" на Херсонщине
24 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области. Боевики размещались в здании одного из населенных пунктов региона. Вероятно, речь идет о селе Каиры в Херсонской области.
По данным InformNapalm, украинские военные ликвидировали сразу почти 30 российских оккупантов. Самое интересное то, что "тик-ток" войска Кадырова сами засветили свое место дислокации. Один из оккупантов снял видео в школе, где прятались кадыровцы, и выложил его в Сеть.
Чеченский диктатор Рамзан Кадыров признал ликвидацию группы из 23 боевиков в Херсонской области. Также он подтвердил, что около 60 "кадыровцев" получили ранения.
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