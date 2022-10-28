'Большая честь и радость': Кадыров признал массовую 'денацификацию' своих боевиков на Херсонщине

Украинские защитники ликвидировали 23 "кадыровца" / Reuters

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров признал ликвидацию группы из 23 боевиков в Херсонской области. Также он подтвердил, что около 60 "кадыровцев" получили ранения. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram- канале.

"Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подвергся один из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены, есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца, 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы", - написал Кадыров.

Кроме того, гибель своих бойцов так называемый глава Чечни назвал "большой честью и радостью", поскольку они "погибли в священной войне".

Также соратник Путина выразил возмущение тем, что многие чеченцы "спокойно сидят дома и наблюдают за происходящим". Поэтому он призвал их идти в военные лагеря и пополнять ряды боевиков, которые пойдут умирать в Украину.

Кадыров поддерживает Путина в войне против Украины

Напомним, ранее так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит троих своих сыновей на войну против Украины. Он пообещал бросить их в самые горячие бои.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить. И я не шучу. Настало время показать себя в реальном бою, и это их стремление я лишь приветствую. Вскоре они отправятся на передовую и будут на самых сложных участках столкновения", - заявил чеченский диктатор.

Также недавно Кадыров назвал "слабыми" ответы российскими оккупантами на обстрел территорий, которые он считает российскими. И немедленно призвал "стереть с лица земли украинские города, чтобы был виден дальний горизонт".

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов максимально жестко ответил на кровожадные призывы диктатора Кадырова уничтожать украинские города. Он заявил, что оккупантам, подконтрольным чеченскому диктатору Кадырову, следует немедленно покинуть Украину и бороться за независимость своей родины от Москвы (пока россияне не решили ее окончательно уничтожить).

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