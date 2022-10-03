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Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина, они бесятся из-за Лимана – ISW

3 октября 2022, 10:36

После того, как ВСУ освободили от россиян Лиман, в информпространстве РФ возникла "буря" – пропагандисты на ТВ начали наперебой критиковать российское войско.

Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина, они бесятся из-за Лимана – ISW
Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина, они бесятся из-за Лимана – ISW/ Reuters, Радио Свобода

В российском информационном пространстве резко отреагировали на возвращение Украиной города Лиман на Донетчине, которое украинские воины отбили у оккупантов. Такую "потерю" начали сразу критиковать глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Хоть Кремль и пытался смягчить удар после потери россиянами Лимана, заявления Кадырова и Пригожина сломали все такие попытки российской верхушки власти. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

До того, как эти два человека выступили со своей критикой, российские пропагандистские СМИ еще пытались вселить надежду, якобы мобилизованные на войну россияне смогут удержать линию или провести контратаки в ближайшее время.

"Но ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова и Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире на критику высшего военного командования", – отмечается в сообщении.

При этом аналитики отмечают, что заявления Кадырова и Пригожина публично подрывают авторитет российского диктатора Владимира Путина. Но сам Кадыров может этого даже не осознавать.

"Прямое нападение Кадырова на (генерал-полковника Александра – ред.) Лапина является косвенным нападением на Путина, осознает это Кадыров или нет", – отмечают в ISW.

Поражение войска РФ в Лимане вызвало критику в России

В российском информационном пространстве возникла "буря" после того, как украинским войскам удалось освободить от российских оккупантов город Лиман в Донецкой области. Если раньше многие пропагандисты отрицали любые провалы российского войска, то теперь даже они начали резко критиковать военное руководство РФ, а также бюрократические провалы мобилизации.

"Кремлевские источники и блогеры связывают поражение под Лиманом и в Харьковской области с неспособностью российских военных обеспечить надлежащее снабжение и усиление войск на севере Донбасса, а также жалуются на отсутствие прозрачности относительно хода войны", – отмечается в отчете американского Института изучения войны.

При этом ряд гостей, которые выступали на российском пропагандистском телевидении, критиковали решение Путина аннексировать четыре области Украины до того, как были обеспечены их административные границы или даже линия фронта.

Провалы в мобилизации, которую объявил Путин, российские пропагандисты уже даже не пытаются скрыть. Они открыто обсуждают на телевидении, что часть мужчин была мобилизована незаконно. Также рассказывают о том, что среди "новых вояк Путина" распространен алкоголизм.

Поэтому сейчас российское информационное пространство уже далеко от того нарратива Кремля, что якобы "всё идет по плану" и "всё под контролем".

Освобождение Лимана украинскими военными

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области уже действительно был поднят украинский флаг, но на тот момент там еще продолжались бои.

Уже 2 октября Зеленский отметил, что украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта и они уже полностью зачистили Лиман в Донецкой области.

После этого среди российских пропагандистов и оккупантов началась паника. В частности, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что причина военных неудач РФ заключается в профнепригодности части российских военачальников. Это касается руководства Минобороны РФ, а также российского Генштаба.

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