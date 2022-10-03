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РФ может применить суперторпеды "судного дня", подлодка уже вышла на испытания - разведка НАТО

3 октября 2022, 09:57

Считается, что против такого оружия в мире нет защиты.

Посейдон
Российская подлодка "Белгород" вышла на испытание с ядерными торпедами "Посейдон" / скриншот из видео

Российская подводная лодка "Белгород" вышла из базы ВМФ РФ на испытания в Белом море. Оккупанты могут применить ядерные торпеды "Посейдон", которые еще называют оружием "судного дня" или "оружием Апокалипсиса". Об этом заявили в разведке НАТО, сообщает La Repubblica.

Считается, что против такого оружия нет защиты.

"Если бы Кремль просто объявил об испытаниях "Посейдонов", то это уже бы перетянуло канат конфронтации Западом: это оружие, против которого нет защиты", – сообщает издание.

Эти ракеты излучают мало тепла и бесшумно двигаются со скоростью более 100 км/ч. По данным издания, даже американские спутники с инфракрасными датчиками могут оказаться бесполезными.

На борту подводной лодки "Белгород" могут находиться до 8 таких ракет. "Посейдоны" могут уничтожить такие города, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Также считается, что они способны вызвать 500-метровые радиоактивные цунами и сделать побережье непригодным для жизни в ближайшие несколько десятков лет.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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