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Украинский флаг уже в Лимане: Зеленский рассказал о ситуации в городе

1 октября 2022, 22:04

Президент заверил, что Украина обязательно вернет свои территории. И на востоке, и на юге.

Владимир Зеленский
Украина обязательно верное свое - президент / president.gov.ua

В Лимане Донецкой области уже действительно был поднят украинский флаг, но в данный момент там еще продолжаются боевые действия, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского вечером в субботу, 1 октября.

Президент заявил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а через неделю станет еще больше.

"Украинский флаг уже в Лимане. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума", - добавил президент.

По его словам, Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.

Президент добавил, что украинское движение будет продолжаться и дальше.

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

Отметим, российские генералы уже начали устраивать публичные разборки из-за бегства оккупационных войск из Лимана Донецкой области.

С критикой на руководство Минобороны РФ обрушился бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который является депутатом Госдумы. Истерику он закатил в эфире пропагандистского ток-шоу на росТВ.

Главред сообщил о том, что ВСУ заявили, что свобождение силами обороны Украины Лимана Донецкой области открывает защитникам дорогу на Сватово, Кременную и Северодонецк на Луганщине. Украинские войска прорвали оборону профессиональной армии оккупантов БАРС и одержали серьезную психологическую победу.

В Минобороны 1 октября поведали, что оккупанты в Лимане "передислоцировались" в мешки, или сдались в украинский плен.

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