В Лимане оккупанты передислоцировались в пакеты или в плен - Минобороны

Оккупанты передислоцировались в пакеты или плен / t me zsuwar

Большая часть российских войск, которые находились в городе Лиман в Донецкой области, сдались в плен или "передислоцировались" в мешки для трупов.

"Благодарим "Министерство обороны" России за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0". Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения?", - говорится в сообщении Министерство обороны Украины в Twitter.

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

Читайте также