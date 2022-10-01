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"Повальное вранье": генералы РФ истерят и собачатся из-за потери Лимана

1 октября 2022, 20:22

Андрей Гурулев повесил всех собак на Генштаб РФ.

война в украине, российская техника
В РФ истерика после бегства оккупантов из Лимана / Генштаб ВСУ

Российские генералы устраивают публичные разборки из-за бегства оккупационных войск из Лимана Донецкой области.

С критикой на руководство Минобороны РФ обрушился бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который является депутатом Госдумы. Истерику он закатил в эфире пропагандистского ток-шоу на росТВ.

"Это не скоротечный бой был. Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку", - говорит он.

Генерал-рашист уверен, что "проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки. Эта система идёт сверху вниз".

"Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной (офис минобороны РФ - ред.), где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой", - распыхтелся Гурулев.

"Пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Всё остальное – следствие проводимой оттуда политики", - добавил генерал-лейтенант РФ.

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

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