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"Позор! Какой позор!": Путин стал раздражать своих ближайших приспешников - СМИ

3 октября 2022, 09:37

В Генштабе и Министерстве обороны России якобы считают, что "война проиграна, и ее продолжение бессмысленно". Но Путин не хочет в это верить.

Владимир Путин
Путин "категорически не хочет признавать очевидные вещи и пытается очередной раз перехитрить судьбу" / Фото ua.depositphotos.com

В окружении Владимира Путина растет раздражение по отношению к диктатору из-за того, что он требует результатов на войне с Украиной, хотя ему регулярно докладывают о проблемах на фронте, утрате части аннексированных территорий и о том, что война фактически проиграна. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, вечером 2 октября Путин провел совещание в режиме видеоконференции с руководством военного и силового блоков.

"Представители руководства военного блока лишь констатировали потери войск, вооружений и территорий и никакого оптимизма и энтузиазма не демонстрировали. Основной проблемой, как и ранее, военное руководство считает недостаточное количество вооружений. Большая часть Генштаба уверенно утверждает, что мобилизация ничего коренным образом не изменит, не послужит переломным моментом, а в лучшем случае, ненадолго задержит наступление ВСУ, но при этом количество потерь среди российских военных возрастёт кратно", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что общая оценка большинства и в Генштабе, и в министерстве обороны - "война проиграна, и ее продолжение бессмысленно и, как уже говорят некоторые, преступно".

В то же время Путин "категорически не хочет признавать очевидные вещи и пытается очередной раз перехитрить судьбу".

Telegram-канал пишет, что в Генштабе скептически относятся к последнему аргументу Путина против Украины и стран Запада - ядерному удару. Там считают, что ситуация на вряд ли поменяется коренным образом, а вот скатиться в глобальную ядерную войну на взаимное уничтожение со всем миром вполне возможно.

"Во время совещания Путин несколько раз сказал, что надо действовать быстрее, на сдерживание наступления ВСУ бросать свежепризванных по мобилизации. В очередной раз президент пообещал, что за потерю территорий будет персональная ответственность, но эти слова уже воспринимаются обреченно, даже с некоторой долей раздражения и на ситуацию никак не влияют. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания произнес ключевую фразу: "Позор! Какой позор!". Кому было адресовано это обращение, осталось загадкой, возможно просто риторическое высказывание с констатацией положения, но то, что у большинства людей в элитах есть уже слабоскрываемое раздражение к пока ещё действующему президенту, это однозначно", - пишет Генерал СВР.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. В частности, ВСУ деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Отметим, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".

ВСУ освободили Лиман

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытались бежать из Лимана.

Днем 2 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Они уже полностью зачистили Лиман в Донецкой области.

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