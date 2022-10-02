Украинские военные полностью зачистили Лиман - Зеленский

ВСУ зачистили Лиман в Донецкой области / Коллаж фото Офис президента Украины, Генштаб ВСУ

Украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Они уже полностью зачистили Лиман в Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом стало известно 2 октября по состоянию на 12:30.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман / Скриншот

Освобождение Лимана

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытаются бежать из Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый уточнил, что армия Украины в Лимане. В городе идут боевые действия. Министерство обороны России подтвердило бегство своих сил.

В Минобороны Британии сообщили, что Россия потерпела военный и политический удар при выводе войск из Лимана. Дальнейшие потери захваченных территорий приведут к усилению критики и давлению на военное командование.

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