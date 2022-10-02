ВСУ добиваются успеха на поле боя, после освобождения Лимана войскам РФ будет сложно – Пентагон

В Пентагоне воодушевлены взятием войсками Украины Лимана Донецкой области / Фото УНИАН, otdyh-ua.net

В Вашингтоне воодушевлены взятием ВСУ под контроль Лимана Донецкой области. Украинские войска добились успеха, который создаст новые проблемы для российских оккупантов, которые лишились важных линий снабжения своих сил. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщает Reuters, он сказал о том, что силы обороны Украины добились важного успеха, и американцы воодушевлены ситуацией.

"Безусловно, это важно. Мы очень воодушевлены тем, что наблюдаем прямо сейчас", - отметил Остин.

По его словам, в направлении Лимана находились важные логистические пути войск РФ, которые использовались для снабжения вражеских сил. Теперь оккупантов ждут дополнительные сложности.

"А без этих маршрутов будет сложнее. Так что это представляет собой своего рода дилемму для россиян в будущем. И мы думаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать деоккупацию города", - добавил глава Пентагона.

Как полагает он, украинцы в целом добиваются прогресса на поле боя с россиянами.

"Они продолжают создавать проблемы для россиян, которые им придется решать. И опять же, нас всех должно воодушевить то, что мы видим", - подчеркнул Ллойд Остин.

ВСУ взяли под контроль Лиман

В силах обороны Украины 1 октября подтвердили информацию, согласно которой войска России в Лимане Донецкой области находятся в окружении. Армия освободила 5 населенных пунктов рядом с городом. На въезде в Лиман установлен флаг украинского государства.

ВСУ контролируют все пути выхода из города. Волонтеры обнародовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Российские войска на автомобилях пытаются бежать с Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что армия Украины уже в Лимане. В городе идут бои. Министерство обороны России подтвердило бегство своих войск.

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