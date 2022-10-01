'В городе идут бои': в ВСУ раскрыли детали освобождения Лимана

Бойцы ВСУ уже находятся в Лимане, рассказал Сергей Череватый.
В Лиман Донецкой области уже вошли подразделения Вооруженных сил Украины. В городе проходят бои.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября.
"Информация и то видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но идут бои. Детали будут позже", - рассказал он.
Отметим, что в Минобороны РФ подтвердили бегство оккупантов из Лимана. Там это назвали "отводом на более выгодные рубежи".
Ситуация вокруг Лимана
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.
На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.
"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.
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