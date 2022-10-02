Россия потерпела удар в Лимане, новые потери территорий усилят критику – разведка Британии

Потеря Лимана привела к критике военного руководства со стороны высших чиновников - британская разведка / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Россия при выводе войск из Лимана Донецкой области потерпела не только военный, но и политический удар, учитывая, что Москва пытается аннексировать регион. Дальнейшие потери захваченных территорий приведут к усилению критики и давлению на военное командование. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В разведке Британии рассказали о том, что Лиман, вероятно, под своей оккупацией удерживали неукомплектованные силы Западного и Центрального военных округов России и контингент резервистов, мобилизованных на добровольной основе.

"Силы, вероятно, понесли значительные потери, когда отошли единственной дорогой из города, которая все еще была в руках россиян", - отметили аналитики.

Как полагают британцы, Лиман – важный в оперативном плане город, так как через него проходит основной путь через реку Северский Донец, по которой российские оккупанты пытаются усилить свою оборону.

Кроме того, по мнению специалистов, выход из Лимана стал политическим ударом. Россия потеряла захваченную территорию в Донецкой области – регионе, который она пытается аннексировать.

"Отход России из Лимана также является значительным политической неудачей, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который РФ якобы стремилась "освободить" и который она пыталась незаконно аннексировать", - указали в разведке.

Потеря оккупированного Лимана привела к критике российского военного руководство со стороны высших чиновников. Дальнейшие потери территорий приведут к усилению публичной критики.

"Дальнейшие потери территории на незаконно оккупированных территориях почти наверняка приведут к усилению этой публичной критики и усилят давление на старшее командование", - подчеркнули в разведке Великобритании.

Армия Украины зашла в Лиман

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытаются бежать с Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый уточнил, что армия Украины в Лимане. В городе идут боевые действия. Министерство обороны России подтвердило бегство своих сил.

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