"То ли президент идиот, то ли "старец" ненастоящий": Путин сбежал из Москвы на встречу с шаманом - СМИ

Путин регулярно получает доклады о недовольстве общества и падении его рейтинга / Фото УНИАН

После объявления частичной мобилизации российский президент Владимир Путин сбежал из Москвы и находится в своей резиденции на Валдае. Однако отдохнуть у диктатора не получается, так как он постоянно получает тревожные новости. Путин даже якобы провел встречу со старцем, чтобы убедиться в "помощи высших сил". Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, принимавший участие в большом количестве кремлевских "спецопераций" и владеющий информацией, недоступной общественности.

По данным канала, Путин регулярно получает доклады о ходе объявленной им мобилизации, о недовольстве общества и падении его рейтинга.

"Массовый исход из страны мужчин призывного возраста и недовольство населения, перетекающее в митинги и стычки в нескольких регионах, волнуют Путина больше всего, именно на доклады с этой информацией реакция президента самая акцентированная", - пишет Generall SVR.

Диктатор думал, что народ пойдет воевать с радостью и гордостью, а оказывается, российские мужчины не готовы отдавать жизнь ни за "родину", ни за своего президента.

По данным канала, отдых Путина на Валдае не обошелся без встречи со старцем.

"У Путина все явно идет не по плану, и во время посещения резиденции на Валдае друг президента Юрий Ковальчук организовал Путину встречу со "старцем", который должен был подтвердить помощь "высших сил" во всех начинаниях и посулить будущие победы, но то ли президент идиот, потому что в сказки верит, то ли "старец" не настоящий, а невезение продолжает преследовать Путина", - говорится в сообщении.

"Даже старый "друг" Путина Александр Лукашенко, несмотря на воскресные многочасовые уговоры, угрозы и обещания многомиллиардных кредитов, отказался проводить мобилизацию в Республике Беларусь, признавать "референдумы" и вообще вел себя не как подобает "младшему брату". Беспокойства в Дагестане, вызванные мобилизационными процессами, заставляют Путина ретироваться из Сочи. Кавказ - дело тонкое, может и сдетонировать", - добавили на канале.

Частичная мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

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