Гиркин взвыл после бегства оккупантов из Лимана и заговорил о поражении РФ в войне

Игорь Гиркин / УНИАН

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что причина военных неудач РФ заключается в профнепригодности части российских военачальников.

Это касается руководства Минобороны РФ, а также российского Генштаба. Об этом он пишет в Telegram.

"Самое важное. Драка за власть вышла на поверхность. Кадыров (при поддержке Пригожина) атаковал генерала Лапина за сдачу Лимана (хотя вина последнего, вполне вероятно, лишь в том, что он не ладит с самим Кадыровым, так как Лапин за оборону Лимана изначально не отвечал — его части были направлены на помощь с другого участка фронта и к тому же направлены слишком поздно)", - жалуется российский террорист.

"Прозвучали также прямые обвинения в адрес Начальника Генштаба Герасимова (вот они — на мой личный взгляд — куда как более обоснованы). Косвенно — удар нанесен по "Фанерному Маршалу" (Сергей Шойгу, — ред), чьё дальнейшее пребывание во главе Минобороны, наконец, становится нестерпимым для всех, кто остро не заинтересован в поражении в данной войне", - добавил Гиркин.

Напомним, ранее Путин устроил "чистки" среди генералитета. Он уволил двух командиров военных округом на фоне провала в войне против Украины. Было принято решение отстранить командира Западного военного округа генерала-полковника Алексея Журавлева и командира Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что в РФ идут "чистки" военного руководства, отвечающего за войну в Украине. В России отстранили командующего "элитной" первой танковой армией, которая воевала на Севере и близ Изюма в Харьковской области.

Читайте еще: