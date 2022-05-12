"Их судьба печальна": в РФ идет "чистка" военного руководства, отвечающей за войну в Украине - Арестович

В РФ идет "чистка" военного руководства, отвечающей за войну в Украине - Арестович / Reuters

России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба. Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность.

Об этом во время разговора с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"В России смещают руководство Генерального штаба. Чистка, смещение и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, а де-юре еще занимает должность. Сейчас решается: давать ему время на исправление или не давать", - поделился Арестович.

Также он отметил, что в России отстранили также командующего "элитной" первой танковой армией, которая воевала на Севере и близ Изюма в Харьковской области.

Читайте такжеПутин и Генштаб РФ получают фейки о "победах" в Украине: разобраться приезжал Герасимов – СМИ"Его не просто устранили, против него возбудили уголовное дело. Возможно, по делу государственной измены", - отметил заместитель руководителя ОП.

Сменили также и заместителя начальника Генерального штаба. По словам Арестовича, именно этот человек участвовал в планировании войны в Украине.

"Это значит очень важную вещь - не мы (Украина — ред.), а сама Россия дала оценку своим военным за проведение этой "операции". Садитесь — двойка. Дальнейшая их судьба печальна", - заявил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области под Изюмом в результате взрыва в районе штаба 2 армии мог получить ранение начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.

Эту информацию подтвердили в Пентагоне, но американская разведка не располагают сведеньями о том, был ли Герасимов ранен.

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