Под Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Герасимов – журналист

Валерий Герасимов (слева) и Шойгу

В Харьковской области в районе Изюма в результате взрыва в районе штаба 2 армии получил ранение начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook военный корреспондент Александр Шульман, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов получил ранение.

"НГШ ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов – 300-й", - пишет журналист.

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале рассказал, что час назад в Изюме произошел взрыв в районе штаба 2 армии РФ.

По его словам, взрыв случился именно там, где находится пункт начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова.

"Час назад что то очень сильно "бахнуло" в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов. В том самом месте где находится ставка Начальника Генерального штаба рф Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск", - подчеркнул Геращенко.

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