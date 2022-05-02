Мощный удар ВСУ под Изюмом: в Пентагоне раскрыли детали визита генерала РФ Герасимова

Американская разведка не располагает сведеньями о том, был ли Валерий Герасимов ранен.
Разведка США подтвердила информацию о том, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины.
Об этом идет речь в сообщении СNN cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.
"Мы знаем, что он находился на Донбассе несколько дней, начиная с прошлой недели. Мы не знаем, там ли он еще", — сказал чиновник.
Вместе с тем чиновник США рассказал, что американская разведка не располагают сведеньями о том, был ли Герасимов ранен.
США не уверены, почему Герасимов отправился на линию фронта и свидетельствует ли это об отсутствии доверия Кремля к генералу Александру Дворникову, который всего несколько недель назад был назначен командующим всеми российскими войсками в Украине", - сказал чиновник.
Однако поездка Герасимова свидетельствует о том, что он хотел непосредственно увидеть операции, добавляет CNN.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области под Изюмом в результате взрыва в районе штаба 2 армии мог получить ранение начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.
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