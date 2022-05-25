Путин продолжает чистки среди генералитета: уволены командиры округов

Кремль продолжает чистки среди генералитета / Фото УНИАН

Президент России Владимир Путин принял решение уволить двух командиров военных округов на фоне провала в войне против Украины, сообщает Defense Express.

По информации журналистов, военно-политическое руководство РФ приняло решение отстранить командира Западного военного округа генерала-полковника Алексея Журавлева, который занимал эту должность с 2018 года.

При этом был уволен командир Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко, который был назначен на эту должность только в 2021 году.

Отмечается, что их могут сделать ответственными за провал войск РФ на начальном этапе вторжения в Украину.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", - заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

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