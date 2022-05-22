Украина требует оружия: разговоры с РФ не помогут, надо вернуть ее в адекватное состояние – Подоляк

Россия понимает исключительно язык силы, поэтому Украина требует оружия - Подоляк / Коллаж military.az, Офис президента

РФ и высшее руководство государства понимают только язык силы. Интеллектуальные диалоги не помогут в общении с "гопником", который говорит угрозами. Российские войска в Украине ненавидят и не переваривают все люди. Украина требует оружия, чтобы вернуть Россию в адекватное состояние. Украинская армия, в отличие от военных подразделений врага, не бомбит мирные российские города. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Настоящее время он сказал о том, что Россия демонстрирует поведение "гопника" и понимает только силу. Механизмы диалога здесь не работают. Именно по этой причине Украина требует предоставления оружия – чтобы привести РФ в состояния адекватного понимания ситуации.

Читайте также"Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York Times"Какой еще инструмент есть, чтобы этих людей вернуть в адекватное состояние? Гопник боится силы. Вот он пришел, начал понтиться, ему выбили зубы. Он сразу становится мирным и покладистым, сразу начинает слышать, включает слуховой аппарат. До момента, пока он с зубами, у него уши не работают. Это и есть проблема получения нами оружия: оно нам необходимо для того, чтобы вернуть слух Российской Федерации", - отметил чиновник.

При этом российские войска зашли на территорию чужого государства, и убивают чужих граждан, рассказывая о якобы "освобождении". Армию РФ в Украине ненавидят.

"Но ведь в прямом эфире очевидно, что их никто не поддерживает ни на одной территории, их просто ненавидят. Вот эту всю армию, зашедшую в Украину, ее не переваривают все люди. Это очевидно", - сказал Подоляк.

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Также он добавил, что Украина была мирным государством без наступательного оружия, и, в отличии от российских оккупационных войск, не бомбит мирные города РФ.

"Наступательное оружие – это крылатые ракеты, которыми, как вы видите, пользуется только Россия. Она бомбит наши города. Мы же не бомбим российские города, у нас нет крылатых ракет, мы не делаем так, чтобы по ночам российские граждане в каком-нибудь Саратове, Ярославле, Владимире, Иванове просыпались под звуки сирен. Нет, мы этого не делаем", - подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что ВСУ могут пойти в масштабное контрнаступление уже в середине июня. До конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого вооружения от Запада. После этого Украина сформирует подразделения с целью проведения наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что и украинским военным подразделениям, и оккупантам РФ нужно пополнение резервов. Преимущество получит та сторона, которая будет действовать в более оперативном порядке. По его мнению, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от того, будут ли на балансе украинской армии нужные объемы тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что армия Украины готова к контрнаступлению для освобождения своих территорий. Однако ВСУ срочно нуждаются в поставках тяжелых вооружений, чтобы ликвидировать преимущество РФ в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины планируют вытеснить оккупантов с юга и востока страны.

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