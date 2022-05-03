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Горячая фаза около 4-5 месяцев и бои до 2023 года: Жданов сделал прогноз по войне РФ против Украины

3 мая 2022, 21:08

Освобождение захваченных территорий будет происходить медленнее, чем представляют себе украинцы, сказал Олег Жданов.

ВСУ
Война России с Украиной может продлиться до начала 2023 года - Жданов / УНИАН

"Горячая" фаза войны России против Украины может длиться 4-5 месяцев, в то время как освобождение захваченных территорий будет происходить медленнее. Вполне вероятно, окончательно военные действия завершатся вв начале 2023 года. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что горячая фаза войны может идти около 4-5 месяцев. Процесс освобождения будет медленнее, чем думают украинцы. Скорее всего, военные действия завершатся в начале 2023 года.

Читайте такжеЗапад помог ВСУ – на войне в Украине будут изменения в течение двух недель – Гайдай"Я думаю, что это на несколько месяцев. Да, горячая фаза может через 4-5 месяцев закончиться, но не раньше. Соглашусь с оценкой Бориса Джонсона, о том, что до 2023 года мы еще будем в этой войне. Прогноз остается. В любом случае горячая фаза до нескольких месяцев – это точно. Потому что наступление будет гораздо медленнее, чем оборонная часть идти, наступать гораздо сложнее", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа России Рустам Миннекаев ранее раскрыл оккупационные планы Москвы в отношении Украины. В частности, агрессор собирается захватить Донбасс, юг Украины и пробить коридор в Крым. Российское государство, дескать, перешло к второму этапу войны.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ в середине июня могут пойти в наступление. По его словам, до конца мая-начала июня войска Украина должны получить тяжелое вооружение от Запада. Оружие должно изменить баланс сил на ряде участков фронта.

Смотрите видео ТСН – Жданов рассказал, когда Россия начала готовиться к нападению на Украину

Спикер Банковой Арестович также утверждает, что если силы обороны Украины остановят оккупантов в направлении Херсона и Гуляйполя, захватчики РФ будут вынуждены перейти в оборону. Продвижение российских войск по украинской территории уже замедлилось.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев не будет подписывать с Москвой мирный договор. Украинская сторона ожидает перелома на фронте после западной военной помощи, и капитуляции России.

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