Украина и Россия не подпишут договор о мире: Киев ждет только капитуляции Москвы – Данилов

Алексей Данилов / УНИАН

Мирного договора Украины с Россией быть не может. Может быть только капитуляция Москвы перед Киевом. Перелома на фронте пока нет, однако он обязательно случится, учитывая объемы военной помощи, которые предоставляются украинскому государству. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мирного договора с Россией не может быть – возможна только капитуляция РФ", - подчеркнул Алексей Данилов.

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