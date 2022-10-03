Переобулась: пропагандистка Симоньян внезапно заявила, что никогда не служила властям РФ

Пропагандистка Симоньян внезапно заявила, что никогда не служила властям РФ/ скрин, УНИАН

Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян резко изменила свою риторику. Если раньше она поливала грязью всех, кто не согласен с развязанной против Украины войной, то теперь начала рассказывать, будто бы она никогда не служила властям РФ, а всегда работала лишь "на благо русскому народу".

Об этом пропагандистка начала рассказывать в своем Twitter. При этом Симоньян поклялась, что она якобы не имеет политических амбиций, а в служении своему народу "видит смысл своей жизни".

"Я в политику никогда не пойду. Я просто люблю свой народ и служу своему народу. Не чиновникам. Какие-то из них хорошие, какие-то плохие, какие-то дуболомы. Не каким-то генералам, которых я знаю или не знаю, которые принимают решения, которые могут навредить моей стране и моему народу", – говорит Симоньян.

При этом редактор федеральной "помойки" RT пытается доказать, что она якобы не будет защищать российскую верхушку власти после их неправильных решений.

"Я хочу оставлять за собой право говорить то, что я думаю, в пользу того самого общества и народа, которому я служу", – начала оправдываться Симоньян вопреки всей той риторике, которая звучала от нее раньше.

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Ложь Симоньян в отношении Украины

Ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян вела риторику, что РФ якобы не ведет полномасштабную войну против Украины. При этом она начала рассказывать, что страна-агрессор может пойти ва-банк, повторив крымский сценарий. Также ей привиделось, что на оккупированных территориях якобы требуют прихода России.

Позже ей пришла в голову "гениальная" идея завести "карманных солдат". Она предложила устроить флешмоб, в рамках которого богатые россияне должны взять на содержание мобилизованное "домашнее животное", российского солдата.

Также Симоньян выступила неожиданным заявлением, которое удивило даже террориста Игоря Гиркина. В своем обращении одна из рупоров Кремля призвала россиян завязывать с ложью. Обращение пропагандистки с иронией прокомментировал Гиркин, сказав, что она, очевидно, пыталась убедить саму себя.

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