"Это ва-банк": пропагандистка Симоньян назвала условие полномасштабной войны Украины и РФ

Рупор Кремля Маргарита Симоньян хочет "настоящей" войны.
Российская пропагандистка до сих считает (или ей приказывают так считать), что РФ не ведет полномасштабную войну против Украины.
По ее словам, страна агрессор может пойти ва-банк, повторив крымский сценарий.
"Немедленный референдум - это Крымский сценарий, и это ва-банк.Сегодня референдум, завтра - признание частью РФ, послезавтра - удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях", - написала Симоньян на фоне провалов российской "спецоперации" в Украине.
Также ей привиделось, что на оккупированных территориях якобы требуют прихода России.
"Если я правильно понимаю, сейчас референдумов потребуют не только в "ЛНР", - отличилась бредом Симоньян.
Ранее известный российский шоумен-оппозиционер Максим Галкин на своем выступлении в Юрмале (Латвия) рассказал со сцены злую шутку про топовую русскую пропагандистку ‒ Маргариту Симоньян.
Также мы сообщали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которую можно считать одним из самых главных "рупоров" Кремля, на самом деле постоянно стремится к большему из-за "травмы бедности", которая тянется за ней еще с детства. Из-за этого она постоянно готова оправдывать войну и жестокий геноцид украинцев, который устраивает российский диктатор Владимир Путин.
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