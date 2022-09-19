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"Это ва-банк": пропагандистка Симоньян назвала условие полномасштабной войны Украины и РФ

19 сентября 2022, 19:06

Рупор Кремля Маргарита Симоньян хочет "настоящей" войны.

Симоньян, Путин
Пропагандистка Симоньян назвала условие полномасштабной войны Украины и РФ / скришот

Российская пропагандистка до сих считает (или ей приказывают так считать), что РФ не ведет полномасштабную войну против Украины.

По ее словам, страна агрессор может пойти ва-банк, повторив крымский сценарий.

"Немедленный референдум - это Крымский сценарий, и это ва-банк.Сегодня референдум, завтра - признание частью РФ, послезавтра - удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях", - написала Симоньян на фоне провалов российской "спецоперации" в Украине.

Также ей привиделось, что на оккупированных территориях якобы требуют прихода России.

"Если я правильно понимаю, сейчас референдумов потребуют не только в "ЛНР", - отличилась бредом Симоньян.

Ранее известный российский шоумен-оппозиционер Максим Галкин на своем выступлении в Юрмале (Латвия) рассказал со сцены злую шутку про топовую русскую пропагандистку ‒ Маргариту Симоньян.

Также мы сообщали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которую можно считать одним из самых главных "рупоров" Кремля, на самом деле постоянно стремится к большему из-за "травмы бедности", которая тянется за ней еще с детства. Из-за этого она постоянно готова оправдывать войну и жестокий геноцид украинцев, который устраивает российский диктатор Владимир Путин.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Маргарита Симонян
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