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ВСУ освободили от оккупантов села Архангельское и Миролюбовка на севере Херсонщины

3 октября 2022, 08:27

Президент Украины поблагодарил военных 129-й бригады территориальной обороны ВСУ, которые освободили населенные пункты от российских оккупантов.

Архангельское и Миролюбовка, ВСУ
Архангельское и Миролюбовка освобождены ВСУ / Фото УНИАН

В своем вечернем обращении 2 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки на севере Херсонской области.

Глава государства поблагодарил военных 129-й бригады территориальной обороны ВСУ (Кривой Рог), которые "отличились хорошими результатами и освободили населенные пункты от российских оккупантов".

"Благодарю воинов 127-й бригады терробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины. Воинов 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на Запорожском направлении. Воинов 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили в частности Архангельское и Миролюбовку. Воинов 115-й бригады терробороны, внесшим немалый вклад в защиту Житомирщины. А также воинов 117-й бригады, защищающим северо-восточное направление на Сумщине", — отметил Зеленский.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич также заявил, что Архангельское и Миролюбовка уже официально освобождены от российских оккупантов.

"Архангельское и Миролюбовка - официально освобождены от врага. Ждем следующих хороших новостей! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал он в своем Telegram-канале.

Архангельское и Миролюбовка
Архангельское и Миролюбовка находятся под контролем Украины

Справка. Архангельское — посёлок городского типа в Высокопольской поселковой общине Бериславского района Херсонской области Украины.

Миролюбовка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области Украины.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. ВСУ деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Отметим, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".

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