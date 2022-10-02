Лиманом не ограничились: Зеленский анонсировал успехи ВСУ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно как минимум дважды - утром и вечером - получает отчеты от украинских военных по ситуации на фронте.

На этой неделе наибольшую часть информации занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках оборонной операции, проводимой ВСУ.

"Самой медийной сейчас стала история Лимана Донецкой области, но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом", - отметил Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент рассказал, что воины 129 бригады ТрО Кривого Рога недавно освободили Архагельское и Миролюбовку.

Он также поблагодарил всех, кто приближает моменты побед и возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле.

"Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб - до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", - добавил политик.

ВСУ взяли под контроль Лиман

В силах обороны Украины 1 октября подтвердили информацию, согласно которой войска России в Лимане Донецкой области находятся в окружении. Армия освободила 5 населенных пунктов рядом с городом. На въезде в Лиман установлен флаг украинского государства.

ВСУ контролируют все пути выхода из города. Волонтеры обнародовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Российские войска на автомобилях пытаются бежать с Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что армия Украины уже в Лимане. В городе идут бои. Министерство обороны России подтвердило бегство своих войск.

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