Куда делась "вторая армия профессионалов": у Зеленского отреагировали на рекордные потери РФ

Подоляк / УНИАН, Офис президента, 24 канал

Российские оккупанты потеряли на войне с Украиной во много раз больше, чем декларируют официально.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал катастрофические потери России в войне против Украины.

Подоляк напомнил, что украинские военные ликвидировали уже более 60 тысяч российских мародеров. Раненых военных РФ – втрое больше.

"Все идет по плану, поэтому счетчик российской смертности пролистал новую страницу. "Армии" быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда делась "вторая армия профессионалов?" – написал он в Twitter.

Потери войск РФ

Напомним, по информации Генштаба, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже около 60 110 российских оккупантов, из которых 500 — за последние сутки.

Наибольшие потери российские захватчики понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Также с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 2 377 вражеских танков, 4 975 боевых бронированных машин, 1 405 артиллерийских систем, сбили 264 самолета и 227 вертолетов.

Армия Украины зашла в Лиман

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытаются бежать с Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый уточнил, что армия Украины в Лимане. В городе идут боевые действия. Министерство обороны России подтвердило бегство своих сил.

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