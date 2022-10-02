Куда делась "вторая армия профессионалов": у Зеленского отреагировали на рекордные потери РФ

Подоляк напомнил, что украинские военные ликвидировали уже более 60 тысяч российских мародеров.
Российские оккупанты потеряли на войне с Украиной во много раз больше, чем декларируют официально.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал катастрофические потери России в войне против Украины.
Подоляк напомнил, что украинские военные ликвидировали уже более 60 тысяч российских мародеров. Раненых военных РФ – втрое больше.
"Все идет по плану, поэтому счетчик российской смертности пролистал новую страницу. "Армии" быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда делась "вторая армия профессионалов?" – написал он в Twitter.
Потери войск РФ
Напомним, по информации Генштаба, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже около 60 110 российских оккупантов, из которых 500 — за последние сутки.
Наибольшие потери российские захватчики понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Также с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 2 377 вражеских танков, 4 975 боевых бронированных машин, 1 405 артиллерийских систем, сбили 264 самолета и 227 вертолетов.
Армия Украины зашла в Лиман
В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.
Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытаются бежать с Лимана.
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый уточнил, что армия Украины в Лимане. В городе идут боевые действия. Министерство обороны России подтвердило бегство своих сил.
Читайте также:
- "Разжаловать бездаря": Кадыров в бешенстве устроил разборки с генералом из-за потери Лимана
- Под 100 тысяч убитых и пропавших без вести: появился инсайд о реальных потерях РФ
- "Повальное вранье": генералы РФ истерят и собачатся из-за потери Лимана