Гиркин внезапно "прошелся" по Симоньян / скришот

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян выступила неожиданным заявлением, которое удивило даже террориста Игоря Гиркина.

В своем обращении одна из рупоров Кремля призвала россиян завязывать с враньем.

"Врать надо заканчивать! Заканчивать врать надо: на всех уровнях, везде! Везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях! Надо прекращать врать! Вранье — оно кого-то может отмазать, кому-то — продлить cрок службы, как гаджету какому-нибудь, но вранье всегда ведет к неправильным решениям", — сказала Симоньян.

Обращение пропагандистки с иронией прокомментировал российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

"Судя по мрачному выражению лица, Маргоша пыталась убедить саму себя… Но если у неё получится, то что же будет делать тогда? Жить на накопления? Она же больше ничего, кроме как врать, не умеет… Если только её будет содержать (российский пропагандист, гей Антон Красовский - ред) Красовский", - написал Гиркин в Telegram.

Ранее известный российский шоумен-оппозиционер Максим Галкин на своем выступлении в Юрмале (Латвия) рассказал со сцены злую шутку про топовую русскую пропагандистку ‒ Маргариту Симоньян.

Также мы сообщали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которую можно считать одним из самых главных "рупоров" Кремля, на самом деле постоянно стремится к большему из-за "травмы бедности", которая тянется за ней еще с детства. Из-за этого она постоянно готова оправдывать войну и жестокий геноцид украинцев, который устраивает российский диктатор Владимир Путин.

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