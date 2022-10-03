Погиб над Черным морем: нашли тело летчика из Бучи, возглавлявшего "Призраков Киева"

Нашли тело летчика из Бучи Михаила Матюшенко, который руководил "Привидениями Киева"/ Facebook Мэр Бучи, ua.depositphotos.com

Нашли тело погибшего летчика из Бучи Михаила Матюшенко. Он возглавлял "Призраков Киева" и сначала воевал против оккупантов в небе на севере Украины, а затем отправился бороться с ними на юг. Пилот погиб в бою над Черным морем.

Он отправился на последнее задание и не вернулся с него 26 июня. Его тело не могли найти с тех пор в течение нескольких месяцев, и нашли только сейчас. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Федорук рассказал, что Матюшенко руководил многими типами военных и гражданских самолетов. До войны он работал руководителем одной из украинских авиакомпаний, затем служил в разных воинских частях.

Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной "Дед" – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи. С приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не испытывала потерь в воздухе. А значит, все пилоты из "Киевских призраков" возвращались живыми", – отмечает мэр города.

Он часто проводил очень сложные бои с российскими захватчиками и выходил из них победителем.

"В одну из ночей "Дед" бросился в воздушный бой на Л-39, имитируя атаку Миг-29 на пару Су-30. И что вы думаете? Они отступили!", – вспоминают собратья одну из ситуаций.

Погибший пилот Михаил Матюшенко/ Facebook мэр Бучи

Затем Матюшенко отправился защищать родное государство на юг. Однако для него эта миссия стала последней – с очередного вылета он не вернулся, погиб над Черным морем. Его тело долго искали, и наконец смогли найти.

Прощание с летчиком пройдет в понедельник, 3 октября, в 14:00 на Аллее Героев в Буче – на кладбище по улице Депутатской, 1.

Напомним, украинский летчик Антон Листопад, признанный одним из лучших пилотов ВСУ, погиб на войне против российских оккупантов. В 2019 году Листопад был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ и участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Также сообщалось, что в бою против российских оккупантов погиб 23-летний украинский военный пилот Евгений Качай. С начала полномасштабного вторжения он совершил более 30 боевых полетов. С героем попрощались в его родной Лощиновке Одесской области.

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