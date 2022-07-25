На фронте погиб 23-летний пилот из Одесской области: он совершил более 30 боевых полетов

23-летний Евгений Качай погиб в бою против российских оккупантов / Сафьяновская сельская территориальная община

В бою против российских оккупантов погиб 23-летний украинский военный пилот Евгений Качай. С начала полномасштабного вторжения он совершил более 30 боевых полетов. С героем попрощались в его родной Лощиновке Одесской области. Об этом сообщили в Сафьяновской сельской территориальной общине.

Евгений Качай с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину от врага и продолжал это делать до последнего дня своей жизни. Последний его полет был 2 июля.

Проститься с военным пришли сотни людей. Погибшего героя жители села встретили на коленях. Прощальный живой коридор растянулся от въезда в село к родному дому Евгения. Его похоронили на местном кладбище.

"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. И пусть добрые, светлые воспоминание о воине станут сильнее смерти и навсегда останутся в памяти родных, коллег, друзей, боевых товарищей, всех, кто знал его, любил и уважал", – говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, в бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. 22 июля его проводили в последний путь в Николаеве.Читайте такжеВ бою на Николаевщине трагически погиб командир 28-й бригады Виталий Гуляев

Также мы писали, что в суровых сражениях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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