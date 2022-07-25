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В боях за Украину погиб гражданин Канады, с ним были еще несколько бойцов Интернационального легиона

25 июля 2022, 07:31

Данные о личности канадца не разглашаются. Семье погибшего оказывают помощь. Он мог быть в группе с двумя гражданами США и одним шведом на Донбассе.

ВСУ, флаг Канады
В боях за Украину погиб гражданин Канады / Фото pixabay.com

На войне в Украине погиб гражданин Канады. Погибший мог быть в группе с двумя гражданами США и одним шведом, о смерти которых стало известно 23 июля.

Издание Reuters сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады, что данные о личности гражданина Канады, который погиб в боях за Украину, пока разглашать не будут.

Семье погибшего бойца оказывают необходимую помощь.

"Министерству иностранных дел Канады известно о смерти канадца в Украине. Сотрудники консульства находятся на связи с семьей и оказывают консульскую помощь", – цитирует издание слова представительства ведомства.

Напомним, 23 июля ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщало о гибели двух граждан США на Донбассе. Также погиб гражданин Швеции. Канадец мог быть в одной группе с ними.

В Государственном департаменте США не назвали имен погибших. В то же время издание Politico с ссылкой на командира Интернационального легиона Руслана Мирошниченко сообщило, что речь идет про американцев Люка "Скайуокера" Луцишина и Брайана Янга, канадца – Эмиля Антуана Рой-Сируа, гражданина Швеции – Эдварда Патриньяни.

Бойцы входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Подразделение базируется около Северска в Донецкой области. По ним открыл огонь танк РФ.

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Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

Ранее в боях за Северодонецк погибли четверо военнослужащих Иностранного легиона обороны Украины - они были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

Также в боях за Украину в Донецкой области погиб еще один иностранный доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта.

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