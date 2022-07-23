Добровольцы из США сражались против российских оккупантов в восточной части страны. Сейчас их семьям оказывают всю возможную консульскую помощь.
В боях за Украину погибли два добровольца из США. Они сражались в восточной части страны. Об э том сообщает ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента.
"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США на Донбассе в Украине", - сказал собеседник издания.
Представитель Госдепа добавил, что семьям погибших оказывают всю возможную консульскую помощь. Другая информация о добровольцах из США не сообщается.
Как писал Главред, в плену оккупантов в так называемой "ДНР" умер британец Пол Ури. Захватчики сразу начали рассказывать, что якобы причина его смерти - "хронические болезни". Ури взяли в плен в конце апреля, умер он 10 июля.
В субботу, 4 июня, в боях за Северодонецк погибли четверо военнослужащих Иностранного легиона обороны Украины - они были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.
Также в боях за Украину в Донецкой области погиб еще один иностранный доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта.
Смотрите новости Донбасса онлайн:
Другие новости:
- За Украину на фронте погиб 20-летний француз: что о нем известно
- Смогли остановить наступление танков РФ: в боях за Украину погиб белорусский доброволец Иван "Брест"
- Расстреляли из вражеского танка: в боях за Украину погиб пловец и тренер из Николаева