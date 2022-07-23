В Госдепе подтвердили гибель двух граждан США на Донбассе / Фото УНИАН, pixabay.com

В боях за Украину погибли два добровольца из США. Они сражались в восточной части страны. Об э том сообщает ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США на Донбассе в Украине", - сказал собеседник издания.

Представитель Госдепа добавил, что семьям погибших оказывают всю возможную консульскую помощь. Другая информация о добровольцах из США не сообщается.

Как писал Главред, в плену оккупантов в так называемой "ДНР" умер британец Пол Ури. Захватчики сразу начали рассказывать, что якобы причина его смерти - "хронические болезни". Ури взяли в плен в конце апреля, умер он 10 июля.

В субботу, 4 июня, в боях за Северодонецк погибли четверо военнослужащих Иностранного легиона обороны Украины - они были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

Также в боях за Украину в Донецкой области погиб еще один иностранный доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта.

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