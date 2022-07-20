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В боях за Украину погиб 30-летний доброволец из Швеции

20 июля 2022, 08:48

Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции. В Украину мужчина приехал несколько месяцев назад, чтобы помогать в подготовке военных.

Украинский военный, флаг Швеции
Доброволец из Швеции получил смертельное ранение в грудь в ходе боев на фронте / Фото УНИАН, pixabay.com

В боях за Украину в Донецкой области погиб еще один иностранный доброволец - 30-летний гражданин Швеции.

Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта. В Украину мужчина приехал несколько месяцев назад, чтобы помогать в подготовке военных, сообщает телекомпания SVT.

Мужчина получил смертельное ранение в грудь в ходе боев на фронте. Министерство иностранных дел Швеции проводит расследование гибели бойца.

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину приехали сотни добровольцев со Швеции. Все они присоединились к рядам Интернационального легиона в составе ВСУ. Однако точное количество граждан Швеции, которые защищают наше государство, до сих пор неизвестно.

Как сообщал Главред, в плену оккупантов в так называемой "ДНР" умер британец Пол Ури. Захватчики сразу начали рассказывать, якобы причина его смерти - "хронические болезни". Ури взяли в плен в конце апреля, умер он 10 июля. Читайте такжеСмогли остановить наступление танков РФ: в боях за Украину погиб белорусский доброволец Иван "Брест"
В субботу, 4 июня, в боях за Северодонецк погибли четверо военнослужащих Иностранного легиона обороны Украины - Рональд Вогелар, Майкл О'Нил, Бьорн Бенджамин Клавис и Вильфрид Блерио. Они были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

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