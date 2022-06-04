В ожесточенных боях за Северодонецк погибли иностранные солдаты

В городе идут уличные бои. ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.
В субботу, 4 июня, в боях за Северодонецк погибли четверо военнослужащих Иностранного легиона обороны Украины - они были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.
"Мы хотим почтить память собратьев - Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву… Их мужество и память о них будут всегда вдохновлять нас", — сообщают на странице Легиона в Facebook.
В городе идут уличные бои. ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям. Им на помощь приехали подразделения иностранцев из разных стран мира, которые добровольно сформировали отдельное спецподразделение и воюют на стороне Украины. Их задачей было зачистить улицы.
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Бои за Северодонецк
Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал о том, какие потери несет российская армия в боях за Северодонецк. Они потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.
"Русневая армия гибнет в областном центре, как мухи — у них значительные потери как среди убийц, так и в технике", - добавил Гайдай.
Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.
Впоследствии Вооруженные Силы Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области. ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка. Российские оккупанты контролируют около половины города.
Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.
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