Кадыровцев "покрошили" вместе с техникой: ВСУ продвинулись в Северодонецке

На сегодня российские оккупанты контролируют около половины города, подчеркнул Сергей Гайдай.
Вооруженные силу Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области.
Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка.
По его данным, на сегодня российские оккупанты контролируют около половины города.
Глава Луганской ОВА уточнил, что в ходе уличных боев россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.
"Русневая армия погибает в областном центре как мухи — у них значительные потери как среди убийц, так и в технике", — добавил Гайдай.
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Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.
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На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.
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