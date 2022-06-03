Кадыровцев "покрошили" вместе с техникой: ВСУ продвинулись в Северодонецке

Продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Вооруженные силу Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка.

По его данным, на сегодня российские оккупанты контролируют около половины города.

Глава Луганской ОВА уточнил, что в ходе уличных боев россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.

"Русневая армия погибает в областном центре как мухи — у них значительные потери как среди убийц, так и в технике", — добавил Гайдай.

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Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

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На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

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