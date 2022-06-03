Оккупанты закрепляются в Северодонецке, пошли на штурм Бахмута и Соледара

Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк / Фото Reuters

Российские оккупанты под прикрытием артиллерии ведут штурмовые действия в жилых районах на востоке Северодонецка Луганской области, при этом имеют частичный успех, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на Донецком направлении оккупанты наступали в направлениях городов Бахмут, Соледар и Лисичанск, однако безуспешно и отошли на ранее занятые позиции. Пытались взять под контроль участок левого берега р.Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки, сообщается на странице ГШ в Facebook.

Также оккупанты безуспешно пытались вести наступление на Славянском направлении в направлениях городов Барвенково Харьковской области и Святогорск Донецкой области.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах сел Щурово и Брусовка, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям украинских войск в районах пгт Слатино и с.Дементиевка. На Слобожанском направлении оккупанты обстреливали Силы обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

На Северском направлении оккупанты нанесли ракетный авиационный удар в районе пгт Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе с.Михальчина Слобода Черниговской области.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции с применением артиллерии.

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Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

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