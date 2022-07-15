В плену оккупантов умер британец: захватчики сваливают всю вину на "хронические болезни" и "стресс"

В плену оккупантов умер британец Пол Ури/ Reuters, comments.ua

В плену оккупантов в так называемой "ДНР" умер британец Пол Ури. Захватчики сразу начали рассказывать, якобы причина его смерти - "хронические болезни".

Ури взяли в плен в конце апреля, умер он 10 июля, о чем оккупанты рассказали только сейчас. Об этом сообщает ВВС.

Британец не был военным, он был волонтером в одной из общественных организаций. Вместе с другим гражданином Великобритании – Диланом Хили – он пытался 25 апреля провести гуманитарную спасательную миссию. Мужчины пытались проехать через блокпосты на контролируемую российскими военными территорию, чтобы спасти и вывезти мирных жителей. Однако оккупанты их задержали и обвинили, якобы они "наемники".

С тех пор британцы находились в плену оккупантов.

При этом сами оккупанты говорят, якобы Ури умер из-за "хронических болезней" (у него был сахарный диабет І типа, и он нуждался в инсулине) и "стресс". По словам "омбудсмена" так называемой "ДНР", для Ури оказывали медицинскую помощь, однако якобы именно болезнь привела к его смерти.

Напомним, на 9 июня в террористической "ДНР" так называемый "Верховный суд" вынес приговор иностранцам, которые защищали Украину с оружием в руках от российского вторжения. При этом троих иностранцев, воевавших на стороне Украины, приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Речь идет о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также о марокканце Брагиме Саадуне.

Позже стало известно, что боевики из группировки "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь. Подконтрольные Кремлю донецкие боевики убрали последнее препятствие, которое мешало им устраивать расправы над украинскими пленными и иностранцами.

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