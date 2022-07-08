Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: / коллаж фото УНИАН и Amurburg

Боевики из группировки "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь. Такое сообщение опубликовали в пятницу, 8 июля, в сообщении "пресс-службы парламента".

Как говорится в тексте, решение вступит в силу после опубликования закона о поправках в соответствующую статью "Уголовно-исполнительного кодекса ДНР".

Также сообщается, что исполнение смертных приговоров предусматривается непублично через расстрел. При применении меры должны присутствовать врач, прокурор, представитель администрации "учреждения", где проводят казнь.

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Напомним, в террористической группировки "ДНР" 9 июня так называемый "Верховный суд" вынес приговор иностранцам, которые защищали Украину с оружием в руках от российского вторжения.

При этом троих воевавших на стороне Украины иностранцев приговорили к высшей мере наказания,

Речь идет о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также о марокканце Брагиме Саадуне.

Осужденные иностранцы намерены обжаловать смертный приговор, заявил один из адвокатов.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс быстро отреагировала на "приговор" фейкового "суда" "ДНР"

"Я категорически осуждаю приговор Эйдену аслину и Шону Пиннеру, которых удерживают российские марионетки на востоке Украины. Они являются военнопленными", - написала руководитель британской дипломатии

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